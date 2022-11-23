Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Про чергову ракетну атаку попередили українців близько 12:20. Спочатку сирени лунали у Донецькій області. Уже через кілька хвилин карта почала активно "червоніти".

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У яких областях повітряна тривога

Донецька (з 12:17);

Дніпропетровська (з 12:26);

Харківська (з 12:26);

Запорізька (з 12:26);

Полтавська (з 12:27);

Одеська (з 12:27);

Миколаївська (з 12:27);

Херсонська (з 12:27);

Сумська (з 12:28);

Луганська область (з початку квітня).

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Чернігівській, а також Вінницькій області. В останній сирени почали лунати об 12:49. Вже об 13:12 не було області, в якій би не попереджали про можливий ракетний удар.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Ворог запустив ракети

Спочатку телеграм-канал monitor повідомив об 11:07, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. За понад 20 хвилин надійшло нове повідомлення. У ньому попереджали про можливу атаку з Каспійського моря.

Уже об 12:19 опублікували пост про те, що це можуть бути навчальні польоти. Але у monitor нагадали про підступність ворога. І він це підтвердив: об 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Через хвилину він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя". Власне, мабуть, і малося на увазі Ростовську область.

Невдовзі надійшла інформація про те, що на Одещині чули вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО. Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Окупанти вночі атакували пологовий на Запоріжжі

Зазначимо, що тривожною була ця ніч для мешканців Запорізької області. Ворог об 02:07 атакував Вільнянськ.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ворог влучив ракетою типу С-300 у пологове відділення. На жаль, внаслідок цього загинуло немовля. Матір і лікарів вдалося врятувати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що з-під завалів дістали двох медиків. Відомо, що лікар-реаніматолог має 37% опіків. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що окупанти атакують цивільних, адже не можуть досягнути успіху на фронті. За словами глави держави, ворог відповідатиме за все зло, яке він приніс у нашу державу.

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