На жаль, всеукраїнські повітряні тривоги – не нове явище для українців. Однак тепер причиною тривог є загроза ударів гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

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Чому тривога лунала по всій країні

У Генштабі Збройних Сил України підкреслили, що Білорусь, як співучасниця війни проти нашої держави, надає Росії свій повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Зокрема над Білоруссю щодня літають російські літаки.

Однак серед них є Міг-31к – носій гіперзвукових ракет "Кинжал", які здатні вражати цілі по всій території України. Цей літак часто піднімається у повітря з аеродрому Мачулищі в Білорусі.

Через таку загрозу по всіх областях доводиться оголошувати повітряну тривогу. Зокрема 20 листопада тривога тривала понад 1,5 години.

"Кинжали" важко збивати

Гіперзвукові ракети "Кинжал" є важкою ціллю для української ППО. Найперше, через швидкість, з якою ці ракети здатні долетіти до цілі. Крім того, як відзначав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, запуск "Кинжалів" важко відстежити. Також в України недостатньо засобів для ефективного перехоплення таких ракет.

Важливо! Окупанти ледь не щодня піднімають МіГ-31к у повітря над Білоруссю, через що сирени лунають по всій країні. Та варто реагувати на всі сигнали тривоги, оскільки такі демонстративні польоти можуть бути спрямованими на те, аби приспати увагу українців і зробити так, аби громадяни перестали реагувати на тривоги, щоб завдати удару, який забере чимбільше життів. То ж удар може бути будь-якої миті, тому потрібно завжди реагувати на сигнали тривоги. Зберігаємо спокій, дотримуємося правил безпеки та віримо в нашу армію!

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