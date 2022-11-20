К сожалению, всеукраинские воздушные тревоги – не новое явление для украинцев. Однако теперь причиной тревог является угроза ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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Почему тревога звучала по всей стране

В Генштабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что Беларусь как соучастница войны против нашего государства предоставляет России свое воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. В частности, над Беларусью ежедневно летают российские самолеты.

Однако среди них есть МиГ-31к – носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые способны поражать цели по всей территории Украины. Этот самолет часто поднимается в воздух с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Из-за такой угрозы по всем областям приходится объявлять воздушную тревогу. В частности, 20 ноября тревога продолжалась более 1,5 часа.

"Кинжалы" тяжело сбивать

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" – трудная цель для украинского ПВО. В первую очередь, из-за скорости, с которой эти ракеты способны долететь до цели. Кроме того, как отмечал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, запуск "Кинжалов" трудно отследить. Также у Украины недостаточно средств для эффективного перехвата таких ракет.

Важно! Оккупанты чуть ли не ежедневно поднимают МиГ-31к в воздух над Беларусью, из-за чего сирены раздаются по всей стране. Но стоит реагировать на все сигналы тревоги, поскольку такие демонстративные полеты могут быть направлены на то, чтобы усыпить внимание украинцев и сделать так, чтобы граждане перестали реагировать на тревоги, чтобы нанести удар, который унесет больше жизней. Так что удар может быть в любой момент, поэтому нужно всегда реагировать на сигналы тревоги. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности и верим в нашу армию!

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