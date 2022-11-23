Росія продовжує обстрілювати територію України. Близько 12:20 про повітряну загрозу повідомили у низці областей.

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В Одеській області лунає тривога

Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

Зауважте! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Звідки росіяни запустили ракети

Об 11:07 телеграм-канал monitor повідомив, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. О 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Через хвилину він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя". Власне, мабуть, і малося на увазі Ростовську область.

Атака росіян на Одещину: основне

17 листопада росіяни знову масовано атакували Україну своїми ракетами та дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, вороги вдарили по Україні 18 ракетами, а також іранськими "шахідами". Наша ППО збила 11 ракет та всі дрони-камікадзе.

Згодом стало відомо, що окупанти на Одещині поцілили в об'єкт інфраструктури. Окрім того, в Одесі вороги влучили в логічний об'єкт.

Відомо, що росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, а також зі двох Су-30 – 6 ракет повітряного базування.

Окрім того, деякі люди 18 листопада навіть вийшли на мітинг в Одесі. Вони скаржились, що не мають світла третю добу та просили створити графіки, за якими вимикатимуть електрику.

Та ще після атаки глава Одеської ОВА Максим Марченко пояснював, що ситуація в області важка. На Одещині "вже відключили все, що можливо, але навіть цього не достатньо". Тому в Укренерго запровадили аварійні відключення електрики.

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