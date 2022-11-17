Про складну ситуацію повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Він нагадав, що через масовані обстріли Укренерго вимушено запровадив аварійні відключення електроенергії.

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У деяких районах світла немає понад добу

Він розповів, що на Одещині довелося запровадити декілька графіків відключення одночасно, де один накладається на інший. Марченко додав, що в Одеській області "вже відключено все, що можливо, але навіть цього не достатньо".

Я розумію, що в будинках на лініях електропостачання світла немає вже більше доби. І сьогодні були прийняті безпрецедентні рішення щодо відключення деяких працюючих ліній для підтримки непрацюючих,

– сказав глава Одеської ОВА.

Марченко підкреслив, що те, що на Одещині не було ударів по підстанціях – не покращує ситуацію. Він зазначив, що енергосистема України – це єдиний організм і на роботу одного об'єкта впливає інший. За його словами, наразі потужності для всієї країни недостатньо.

Крім того, Марченко розповів, що внаслідок ранкового ракетного удару поранено цивільну людину. Ще дві російські ракети над Одещиною збили сили ППО.

Росія атакувала Одещину: що відомо

Зранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Близько 9 години стало відомо, що одна з російських ракет поцілила по Одещині.

Противник здійснив ракетний удар по об'єкту інфраструктури. Російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря крилаті ракети "Калібр".

Повідомлялося, що в Одесі було вражено логістичний об'єкт.

Всього Росія зранку 17 листопада випустила по Україні 18 ракет й сили ППО збили тільки 6 повітряних цілей. Крім того, наші воїни збили всі 5 "шахідів".

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