Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України. Цього разу ворог атакував Вільнянськ, що на Запоріжжі. Загарбники поцілили у пологове відділення та вбили немовля. 24 канал розповідає все, що відомо про моторошний ракетний удар.
Читайте також Ворог вдарив по поліклініці та житловому будинку в Куп'янську: загинули люди
Атакували пологовий посеред ночі
Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, окупанти вдарили по медустанові у ніч проти 23 листопада. Відомо, що атака сталася у проміжку між 02:07 та 02:36: часом між оголошенням повітряної тривоги та відбоєм попередження про загрозу з неба.
За словами високопосадовця, величезними ракетами ворог атакував маленьке пологове відділення. На жаль, внаслідок цього загинуло немовля. Пізніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко додав, що від рук росіян загинув хлопчик, котрий народився 2 дні тому.
"У чому було винне це маленьке янголятко? Ні в чому! Це просто невимовне горе. Росія – країна-терорист, країна без душі та серця, яка не має права на існування і яка обов'язково буде відповідати за увесь жах, принесений на нашу землю", – підкреслив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Наслідки ракетного обстрілу Вільнянська / Фото з телеграму Тимошенка
У ДСНС пізніше зауважили, що окупанти зруйнували два поверхи пологового відділення. Згідно з їхніми даними, на момент атаки у медичній установі перебували породілля, немовля, а також лікар. Додамо, що на місці влучання працювали 67 рятувальників. Також до процесу залучили 14 одиниць техніки. Станом на 09:34 рятувальна операція триває.
Як ДСНС проводили рятувальну операцію у Вільнянську: дивіться відео
Чим атакували росіяни
За даними Офісу генпрокурора, об 02:07 ворог використав ракети типу С-300 для атаки Вільнянська. Одна з них влучила у пологове, забравши життя немовляти. Відомо, що поранено породіллю, а також лікаря. На місці працюють прокурори, слідчі, експерти, які займаються збором доказів чергового воєнного злочину з боку Росії.
Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини Росії / Фото Офісу генпрокурора
Реакція президента на атаку
Володимир Зеленський підкреслив, що Росія продовжує воювати проти цивільного населення й об'єктів. Він наголосив, що країна-агресорка забрала життя немовляти, а також поранила його матір. Глава держави додав, що під завалами пологового все ще можуть бути люди, тож їх продовжують розбирати.
Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну,
– наголосив Зеленський.
На ракетний обстріл пологового відділення відреагував також глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив: "розплата для цих тварин буде максимальною, за кожне українське життя буде відповідальність".
У Міністерстві охорони здоров'я теж відреагували на атаку по медичному закладу. У відомстві висловили співчуття близьким і рідним постраждалих. Також наголосили на тому, що цієї ночі російські "виродки обстріляли" пологовий корпус лікарні на Запоріжжі.
Щодо атаки по пологовому висловився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що з-під завалів дістали двох лікарів. У лікаря-реаніматолога – 37% опіків. Потерпілі внаслідок ракетного удару отримують необхідну медичну допомогу.
Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка,
– наголосив він.
Де розташований Вільнянськ
Вільнянськ – місто в області, розташоване на північний захід від самого Запоріжжя. Якщо глянути на карту deepstate, від окупованої частини Запорізької області його відділяє якихось 45 кілометрів. І саме тому ворог зміг за допомогою модернізованих ракет типу С-300 завдати моторошного удару.
Вільнянськ за менш як 50 кілометрів від окупованої частини Запоріжжя / Скриншот deepstate
Де розташований Вільнянськ: дивіться на карті
Яка ситуація на Запоріжжі зараз
- Почнімо з того, що напередодні з Енергодара росіяни прогнали "мера"-гауляйтера. На місце Олександра Волги окупанти вже знайшли нову людину. Прибрали ж його, швидше за все, через фінансові потоки, які росіяни прагнуть контролювати.
- Полковник запасу Роман Світан пояснив чого очікувати від перекидання військової техніки на Запорізький напрямок. За його словами, ворог займається побудовою другої лінії оборони уздовж річки Айдар: від Старобільська до Щастя, що під Луганськом.
- Щодо свіжої "бавовни", то її підвозили ввечері 22 листопада до Токмака. Там лунало 6 потужних вибухів. Наразі уточнюється інформація, наскільки сильно це могло вплинути на ворога.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що через місто спостерігався активний рух російської техніки. Його 21 листопада перетнули понад 400 одиниць техніки окупантів.
Варте уваги – окупанти зранку обстріляли багатоповерхівку на Харківщині: дивіться відео