Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України. Цього разу ворог атакував Вільнянськ, що на Запоріжжі. Загарбники поцілили у пологове відділення та вбили немовля. 24 канал розповідає все, що відомо про моторошний ракетний удар.

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Атакували пологовий посеред ночі

Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, окупанти вдарили по медустанові у ніч проти 23 листопада. Відомо, що атака сталася у проміжку між 02:07 та 02:36: часом між оголошенням повітряної тривоги та відбоєм попередження про загрозу з неба.

За словами високопосадовця, величезними ракетами ворог атакував маленьке пологове відділення. На жаль, внаслідок цього загинуло немовля. Пізніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко додав, що від рук росіян загинув хлопчик, котрий народився 2 дні тому.

"У чому було винне це маленьке янголятко? Ні в чому! Це просто невимовне горе. Росія – країна-терорист, країна без душі та серця, яка не має права на існування і яка обов'язково буде відповідати за увесь жах, принесений на нашу землю", – підкреслив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого маляти.

Наслідки ракетного обстрілу Вільнянська / Фото з телеграму Тимошенка

У ДСНС пізніше зауважили, що окупанти зруйнували два поверхи пологового відділення. Згідно з їхніми даними, на момент атаки у медичній установі перебували породілля, немовля, а також лікар. Додамо, що на місці влучання працювали 67 рятувальників. Також до процесу залучили 14 одиниць техніки. Станом на 09:34 рятувальна операція триває.

Як ДСНС проводили рятувальну операцію у Вільнянську: дивіться відео

Чим атакували росіяни

За даними Офісу генпрокурора, об 02:07 ворог використав ракети типу С-300 для атаки Вільнянська. Одна з них влучила у пологове, забравши життя немовляти. Відомо, що поранено породіллю, а також лікаря. На місці працюють прокурори, слідчі, експерти, які займаються збором доказів чергового воєнного злочину з боку Росії.

Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини Росії / Фото Офісу генпрокурора

Реакція президента на атаку

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія продовжує воювати проти цивільного населення й об'єктів. Він наголосив, що країна-агресорка забрала життя немовляти, а також поранила його матір. Глава держави додав, що під завалами пологового все ще можуть бути люди, тож їх продовжують розбирати.

Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну,

– наголосив Зеленський.

На ракетний обстріл пологового відділення відреагував також глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив: "розплата для цих тварин буде максимальною, за кожне українське життя буде відповідальність".

У Міністерстві охорони здоров'я теж відреагували на атаку по медичному закладу. У відомстві висловили співчуття близьким і рідним постраждалих. Також наголосили на тому, що цієї ночі російські "виродки обстріляли" пологовий корпус лікарні на Запоріжжі.

Щодо атаки по пологовому висловився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що з-під завалів дістали двох лікарів. У лікаря-реаніматолога – 37% опіків. Потерпілі внаслідок ракетного удару отримують необхідну медичну допомогу.

Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка,

– наголосив він.

Де розташований Вільнянськ

Вільнянськ – місто в області, розташоване на північний захід від самого Запоріжжя. Якщо глянути на карту deepstate, від окупованої частини Запорізької області його відділяє якихось 45 кілометрів. І саме тому ворог зміг за допомогою модернізованих ракет типу С-300 завдати моторошного удару.



Вільнянськ за менш як 50 кілометрів від окупованої частини Запоріжжя / Скриншот deepstate

Де розташований Вільнянськ: дивіться на карті

Яка ситуація на Запоріжжі зараз

Почнімо з того, що напередодні з Енергодара росіяни прогнали "мера"-гауляйтера. На місце Олександра Волги окупанти вже знайшли нову людину. Прибрали ж його, швидше за все, через фінансові потоки, які росіяни прагнуть контролювати.

Полковник запасу Роман Світан пояснив чого очікувати від перекидання військової техніки на Запорізький напрямок. За його словами, ворог займається побудовою другої лінії оборони уздовж річки Айдар: від Старобільська до Щастя, що під Луганськом.

Щодо свіжої "бавовни", то її підвозили ввечері 22 листопада до Токмака. Там лунало 6 потужних вибухів. Наразі уточнюється інформація, наскільки сильно це могло вплинути на ворога.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що через місто спостерігався активний рух російської техніки. Його 21 листопада перетнули понад 400 одиниць техніки окупантів.

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