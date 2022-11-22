Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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За його словами, зараз росіяни будують другу лінію оборони вздовж ріки Айдар – від Старобільська до Щастя, що під Луганськом. Адже вони чудово розуміють, що першу, яка в районі Сватова – Кремінна, ЗСУ прорвуть.

Світан зазначив, що та хвиля часткової мобілізації, яка була оголошена в Росії пару місяців назад, вже дає свої основні плоди. Минуло приблизно 2 місяці, комплектуються частини, які починають заходити 2 шляхами:

Перший маршрут – через Валуйки, Сватове. Там укріплення лінії оборони від Сватове до Кремінної

– через Валуйки, Сватове. Там укріплення лінії оборони від Сватове до Кремінної Другий маршрут – через Ростов, Маріуполь й далі переважно їх перекидають на Запорізький фронт.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Військовий експерт пояснив, що Запорізький фронт має близько 250 кілометрів – від Запоріжжя до Донецька. А саме Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Вугледар. Глибина фронту близько 100 кілометрів до Азовського моря.

Росіяни ще якось вибудували лінію оборони вздовж основної лінії фронту, тобто від Запоріжжя до Донецька. Проте в них щільність військ на глибину в 100 кілометрів – недостатня для протидії будь-якій розсікаючій атаці українських військ,

– пояснив Роман Світан.

"Хоч з-під Оріхового на Мелітополь, хоч з-під Гуляйполя на Бердянськ, хоч з-під Вугледару на Маріуполь. Саме тому вони зараз намагаються збільшити щільність військ в 100 кілометрову зону до армійської глибини фронту. Вони ще якось наситили глибину дивізійну до рівня десь кілометрів 40 – 50, але на рівень у 100 кілометрів ще не виходять", – пояснив Світан.

Він додав, що саме тому ми бачимо рух колон переважно з частково мобілізованими, які йдуть з Ростова на Маріуполь й далі на Розівку вбік Полог і Токмаку. Також рух цих колон йде в сторону Бердянську й Мелітополя на збільшення оборонних заходів гарнізонів Маріуполя, Бердянська й Мелітополя.

Дивіться відео: Роман Світан про ситуацію на фронті

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