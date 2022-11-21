Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у понеділок, 21 листопада, у місті помітили рух ворожої колони.

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Через Маріуполь проїхала велика колона російської техніки

Окупанти почали перекидати ту військову техніку, яка зберігалася на території Маріупольського району, зокрема у Мангуші, а також у Нікольському районі.

Колона рухалася у напрямку Розівки у Запорізькій області. Це була дуже велика колона – понад 400 одиниць техніки,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти навіть відключили мобільний зв'язок уздовж всієї дороги, якою рухалася колона, аби люди не могли повідомити про пересування ворожої техніки.

Окупанти перекидають техніку з Росії у напрямку Запоріжжя

Як розповів радник міського голови Маріуполя, активний рух російської техніки через Маріуполь почався з суботи, 19 листопада. Причому російські колони їдуть у незвичному напрямку.

Якщо раніше все це рухалося з Херсона у бік Донецька, то від суботи ми бачимо, що техніка заїжджає з Росії. У неділю колони заїжджали з російського боку і рухалися у бік Запорізької області – на ділянку фронту у напрямку Розівки, Пологів, Гуляйполя,

– повідомив Андрющенко.

Він додав, що з Росії разом з технікою прибуває також і жива сила ворога.

"Щось дійсно відбувається. Думаю, найближчими днями ми це побачимо", – зауважив Андрющенко.

Петро Андрющенко розповів про переміщення російської техніки: дивіться відео

Що відбувається на фронті: коротко