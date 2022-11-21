Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в понедельник, 21 ноября, в городе заметили движение вражеской колонны.
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Через Мариуполь проехала большая колонна российской техники
Оккупанты начали перебрасывать ту военную технику, которая хранилась на территории Мариупольского района, в частности в Мангуше, а также в Никольском районе.
Колонна двигалась в направлении Розовки в Запорожской области. Это была очень большая колонна – более 400 единиц техники,
– отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты даже отключили мобильную связь вдоль всей дороги, по которой двигалась колонна, чтобы люди не могли сообщить о передвижении вражеской техники.
Оккупанты перебрасывают технику из России в направлении Запорожья
Как рассказал советник городского головы Мариуполя, активное движение российской техники через Мариуполь началось с субботы, 19 ноября. Причем российские колонны едут в необычном направлении.
Если раньше все это двигалось из Херсона в сторону Донецка, то с субботы мы видим, что техника заезжает из России. В воскресенье колонны заезжали с российской стороны и двигались в сторону Запорожской области – на участок фронта в направлении Розовки, Пологов, Гуляйполя,
– сообщил Андрющенко.
Он добавил, что из России вместе с техникой прибывает также живая сила врага.
"Что-то действительно происходит. Думаю, в ближайшие дни мы это увидим", – заметил Андрющенко.
Петр Андрющенко рассказал о перемещении российской техники: смотрите видео
Что происходит на фронте: коротко
- Так называемый жест доброй воли россиян на части Херсонской области позволил оккупантам перегруппировать свои войска. По информации Института изучения войны, российских бойцов, которых отвели, уже перебрасывают на другие направления для усиления обороны.
- Оккупанты и дальше пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.
- На линии Сватово – Кременная наши защитники шаг за шагом освобождают территории. А со стороны направления Лисичанск – Белогоровка продолжаются оборонительные действия, поскольку враг бросил туда большие силы, чтобы захватить Белогоровку.