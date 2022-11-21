Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, в ответ на действия агрессора украинские защитники отбивают атаки оккупантов.

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В частности, только за минувшие сутки наши воины отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов:

Бахмут,

Белогоровка,

Курдюмовка,

Марьинка,

Новомихайловка,

Первомайское,

Подгородное,

Спорное,

Стельмаховка,

Яковлевка Донецкой области.

Оккупанты не прекращают обстрелы

За минувшие сутки, 20 ноября, враг нанес 2 ракетных удара и произвел более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объектам гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Там враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарно, Бочково, Ветеринарное, Огирево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии враг ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.

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Враг продолжает тактику террора и депортации

В населенном пункте Любимовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей.

А на временно занятых территориях Луганской области продолжаются меры принудительного переселения местных жителей. В частности, в Луганск депортируют жителей Беловодска.

Достижения ВСУ в сутки

Авиация Сил обороны в течение 21 ноября нанесла по врагу 6 ударов:

3 по районам сосредоточения оккупантов,

еще 3 по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.

Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области,

– отчитались в Генштабе ВСУ.

Российская армия проходит стремительную демилитаризацию в Украине, понеся бешеные потери. По состоянию на 20 ноября ВСУ уже ликвидировали 84 210 оккупантов.

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