Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, в ответ на действия агрессора украинские защитники отбивают атаки оккупантов.
Запугания не сработают: Гуменюк назвала города, которые все еще хочет захватить Россия на Юге
В частности, только за минувшие сутки наши воины отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов:
- Бахмут,
- Белогоровка,
- Курдюмовка,
- Марьинка,
- Новомихайловка,
- Первомайское,
- Подгородное,
- Спорное,
- Стельмаховка,
- Яковлевка Донецкой области.
Оккупанты не прекращают обстрелы
За минувшие сутки, 20 ноября, враг нанес 2 ракетных удара и произвел более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись объектам гражданской инфраструктуры города Купянск Харьковской области.
Какая ситуация на фронтах
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Там враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарно, Бочково, Ветеринарное, Огирево и Старица Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии враг ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.
К теме Россияне обстреляли Херсон из минометов: погиб местный
Враг продолжает тактику террора и депортации
В населенном пункте Любимовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей.
А на временно занятых территориях Луганской области продолжаются меры принудительного переселения местных жителей. В частности, в Луганск депортируют жителей Беловодска.
Достижения ВСУ в сутки
Авиация Сил обороны в течение 21 ноября нанесла по врагу 6 ударов:
- 3 по районам сосредоточения оккупантов,
- еще 3 по позициям его зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.
Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области,
– отчитались в Генштабе ВСУ.
Российская армия проходит стремительную демилитаризацию в Украине, понеся бешеные потери. По состоянию на 20 ноября ВСУ уже ликвидировали 84 210 оккупантов.
Обратите внимание – Россия перебрасывает десантников на Луганщину: смотрите видео