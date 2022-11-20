Во время телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что расслабляться не стоит никому. В частности, жителям Херсонской области и территорий, которые удалось деоккупировать.

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Угроза сохраняется, ВСУ не сидят без дела

По словам Гуменюк, попытка посеять панику среди мирного населения – привычный почерк оккупантов и их пропаганды. И именно на жителей как Херсонской области, так и остальных освобожденных территорий враги будут оказывать максимальное давление. Они постараются убедить, что вскоре вернутся. И делается это сознательно для устрашения.

Помним, что они прямо с 24 февраля продолжают так называемый марш в направлении Одессы. Николаев, Одесса и Херсон всегда были у них на устах, и они не прекращали эту риторику,

– подчеркивает Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что ВСУ не сидят без дела. Наши военные закрепляют результаты, которые удалось достичь на освобожденных территориях той же Херсонской области. По ее словам, защитники Украины не позволят, чтобы оккупанты ни психологически, ни при помощи военной силы давили на гражданских. И именно с этой целью врага будут гнать дальше, родную землю – защищать, а с пропагандой – бороться.

Какая ситуация в Херсонской области сейчас

Прежде всего, начнем с анализа из Института по изучению войны. В нем рассказали, куда оккупанты перекинули свои войска, которые отошли с правобережья Херсонской области. По словам составителей отчета, ими усилили бойцов в Луганской, Донецкой, а также Запорожье. Для врага это очень важно, ведь таким образом он получил возможность усилить оборону на Донбассе.

Тем временем в Херсон накануне прибыл первый с 24 февраля поезд. С киевского вокзала он выехал 18 ноября в 22:14, а уже на следующее утро его встречали жители освобожденного от врага города.

В области и в самом Херсоне катастрофические проблемы с коммуникациями и связью. Враг уничтожил и похитил все, что мог. В областном центре развернули пункты из Starlink, где люди могут подключиться к сети и пообщаться с родными.

Что касается электроэнергии, то ее обещают вернуть. В ДТЭК, правда, объяснили, что для этого понадобится месяц. Но это по оптимистическому сценарию.

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