Під час телемарафону речниця ОК "Південь" зазначила, що розслаблятися не варто нікому. Зокрема мешканцям Херсонської області та територій, які вдалося деокупувати.

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Загроза зберігається, ЗСУ не сидять без діла

За словами Гуменюк, намагання посіяти паніку серед мирного населення – звичний почерк окупантів та їхньої пропаганди. І саме на мешканців як Херсонщини, так і решти звільнених територій вороги чинитимуть максимальний тиск. Вони намагатимуться переконати, що невдовзі повернуться. І робиться це свідомо для залякування мешканців.

Пам'ятаємо, що вони просто з 24 лютого продовжують так званий марш у напрямку Одеси. Миколаїв, Одеса і Херсон завжди були у них на вустах, і вони не припиняли цієї риторики,

– наголошує Гуменюк.

Водночас вона підкреслила, що ЗСУ не сидять без діла. Наші військові закріплюють результати, яких вдалося досягнути на звільнених територіях тієї ж Херсонщини. За її словами, захисники України не дозволять, щоб окупанти ані психологічно, ані на військовому напрямку тиснули на цивільних. І саме з цією метою ворога будуть гнати далі, рідну землю – боронити, а з пропагандою – боротися.

Яка ситуація на Херсонщині зараз

Передовсім почнемо з аналізу з Інституту з вивчення війни. У ньому розповіли, куди окупанти перекинули свої війська, які відійшли з правобережжя Херсонщини. За словами укладачів звіту, ними посилили бійців на Луганщині, Донеччині, а також Запоріжжі. Для ворога це надзвичайно важливо, адже таким чином він отримав можливість посилити оборону на Донбасі.

Тим часом до Херсона напередодні прибув перший з 24 лютого потяг. З київського вокзалу він виїхав 18 листопада об 22:14, а вже наступного ранку його зустрічали мешканці звільненого від ворога міста.

В області й самому Херсоні катастрофічні проблеми з комунікаціями та зв'язком. Ворог понищив і покрав усе, що лиш зміг. В обласному центрі розгорнули пункти зі Starlink, де люди можуть під'єднатися до мережі та поспілкуватися з рідними.

Що ж стосується електроенергії, то її обіцяють повернути. У ДТЕК, правда, пояснили, що для цього знадобиться місяць. Але це за оптимістичним сценарієм.

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