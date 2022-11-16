На цих територіях мешкає 360 тисяч людей. Наразі українська влада посилено займається саме Херсонською областю. Про це 24 каналу сказала міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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На чому робиться акцент

Верещук зауважує, що робота міністерства ділиться на дві складові: гуманітарне реагування та відновлення. Розмінування належить до частини відновлення. Усі зусилля кидають на те, щоб максимально швидко розмінувати основні пункти:

пенсійний фонд;

"Ощадбанк";

"Приватбанк";

та інші об'єкти соціальної інфраструктури.

На Херсонщині багато заміновано та зруйновано, якщо говорити про газ, воду та енергозабезпечення. Будемо потроху повертати до життя, але, очевидно, що взимку доведеться розраховувати на генератори,

– відзначає Верещук.

Наразі фахівці працюють з міжнародниками щодо закупівлі генераторів та палива до них. Річ у тім, що засоби зв'язку, зокрема Інтернет, передбачають наявність такого обладнання.

Критичні потреби мешканців Херсона: дивіться відео

Що відбувається в Херсоні

Російські окупанти зруйнували майже усю інфраструктуру Херсонщини, однак її поступово відновлюватимуть. Відомо, що Уряд виділив 100 мільйонів гривень для першочергових робіт. Кошти спрямували на закриття критичних потреб регіону.

Окрім того, Укренерго спільно з "Херсонобленерго" та "Миколаївобленерго" вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації. У пріоритеті – заживлення об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення: водоканал, зв'язок, лікарні.

Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області – читайте у матеріалі.