На этих территориях проживает 360 тысяч человек. В настоящее время украинские власти усиленно занимаются именно Херсонской областью . Об этом 24 каналу сказала министерша реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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На чем делается акцент

Верещук отмечает, что работа министерства делится на две составляющие: гуманитарное реагирование и восстановление. Разминирование относится к части обновления. Все усилия бросают на то, чтобы максимально быстро разминировать основные пункты:

пенсионный фонд;

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

и других объектов социальной инфраструктуры.

В Херсонской области много заминировано и разрушено, если говорить о газе, воде и энергоснабжении. Будем понемногу возвращать к жизни, но, очевидно, что зимой придется рассчитывать на генераторы.

– отмечает Верещук.

Специалисты работают с международниками по закупке генераторов и топлива к ним. Дело в том, что средства связи, в частности, Интернет, предполагают наличие такого оборудования.

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Что происходит в Херсоне

Российские оккупанты разрушили почти всю инфраструктуру Херсонщины, однако ее будут постепенно восстанавливать. Известно, что правительство выделило 100 миллионов гривен для первоочередных работ. Средства были направлены на закрытие критических потребностей региона.

Кроме того, Укрэнерго совместно с "Херсоноблэнерго" и "Николаевоблэнерго" уже разработали резервную схему питания Херсонщины и приступили к ее реализации. В приоритете – питание объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения: водоканал, связь, больницы.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области – читайте в материале.