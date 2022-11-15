Відповідні кадри очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав 15 листопада. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попереджав, що росіяни лишили після себе багато мін.

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Кім відповів, чи безпечно в Херсонській області

Ще не дуже безпечно на Херсонщині,

– заявив Віталій Кім.

На Херсонщині ще небезпечно: дивіться відео

Перед цим посадовець застерігав місцевих мешканців від російських фейків. Зокрема, за даними Віталія Кіма, Росія знову запустила спеціальну інформаційно-психологічну операцію, тобто так зване ІПСО. Цим Кремль хоче вплинути на емоції людей, змінити їхні мотиви дій та об'єктивні судження.

Глава Миколаївської військової адміністрації попередив місцевих, щоб не їхали в населений пункт, поки інформацію про його звільнення не підтвердять Збройні Сили України.

Важливі факти про замінування Херсонщини

Тікаючи, російські загарбники замінували території правого берега Херсонщини та обласний центр відповідно.

За даними голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, який вже повернувся в місто, Росія залишила після себе багато ворожих мін. Тому він попросив мешканців Херсона не збиратися у людних місцях та не заїжджати в центр міста.

Окрім того, протягом 13 – 19 листопада на водних об'єктах у Херсонській області заборонено користуватися водним транспортом.

Відомо, що в місті та області поліція та СБУ проводять стабілізаційні заходи. Також працівники ДСНС розміновують території.

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