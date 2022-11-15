Всього за останній тиждень українська армія деокупувала 179 населених пунктів – це понад 4 500 квадратних кілометрів територій. Зі слів очільника Миколаївщини Віталія Кіма зрозуміло, що ворожа пропаганда вкидає фейки щодо цього та фактично заманює людей у міста та села, де є небезпека.

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Як можна дізнатись, що місто деокуповане

Хоча наша армія уже звільнила багато міст та сіл, однак чимало населених пунктів перебувають під контролем у росіян. Ворог, наражаючи людей на небезпеку, поширює повідомлення про те, що якесь селище чи містечко може вже бути звільнене. Проте вірити кому завгодно не слід – про деокупацію можуть повідомляти лише Збройні Сили нашої держави або, наприклад, Генштаб чи президент.

Щоб не було ілюзій: поки ЗСУ не підтвердять, що населений пункт звільнений, не можна навіть думати, щоб туди їхати. Працює ІПСО росіян,

– написав Кім.

Що таке "ІПСО" Цю абревіатуру можна розшифрувати як "інформаційно-психологічні операції". До них вдаються задля того, до речі, не тільки під час війни, аби вплинути на емоції людей, змінити мотиви їхніх дій та об’єктивні міркування.

Джерело: Вікіпедія

Контрнаступ ЗСУ: актуальна інформація

Не має бути сумнівів що, скоро Україна поверне під свій контроль усі території що, належали їй до 2014 року. До того ж льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що Генштаб "готує сюрприз" – тобто планує просування на певних напрямках. Контрнаступ Збройних Сил, за словами експерта, очікується, найімовірніше, на Луганщині, Донеччині та в інших регіонах.



Як пересуватись деокупованими територіями / Поради від 24 каналу

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що наша армія може вже до січня звільнити Маріуполь та Мелітополь. Однак поки людям у цих окупованих населених пунктах та на інших підконтрольних росіянам територіях потрібно бути обачними та чекати на українську армію.

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