Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше у NYT назвали ймовірний напрямок нового наступу.

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Донецький напрямок

Світан зазначив, що на Донбасі, на Донецькому напрямку загине останній росіянин. Тут окупанти будуть стояти до останнього, адже виконуватимуть політичну волю Путіна з повної окупації Донецької області. Там у росіян будуть зосереджені головні сили.

Тому від Вугледара до Бахмута ми будемо продовжувати вести активну оборону, стримуючи весь цей рух, практично впіймавши на бажаннях усю російську армію в одній точці. А ось на флангах ми вже будемо виконувати свої завдання,

– зауважив військовий експерт.

Луганський напрямок

Він продовжив, що перспективним напрямком є Сватове. Тим паче, що була звільнена Макіївка, яка трохи південніше Сватового. Це дає змогу нам далі виходити на Щастя і Луганськ.

"Там декілька десятків кілометрів відстань. Можливо, трохи більше, ніж від Балаклії до Куп'янська, якщо згадати Харківську операцію. Там зібрано достатньо українських військ, тим паче, до них додадуться бригади, які звільнились з правого берега Херсонщини, де вони навіть не вступали в бій і є свіжими, хорошими резервами", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

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Південний напрямок

За його словами, усе ж таки найперспективнішим напрямком є південний. Розсічення фронту будь-де в Запорізькій області й рух далі до Азовського узбережжя. Будь-який вихід до Азовського моря розсічує сухопутний коридор з Росії в Крим через Херсонську область.

А це 2/3 постачання боєприпасів, амуніції, військ, якими Росія оснащувала херсонське лівобережне угруповання. Після цього в нас з'являється прекрасна можливість заходити у Крим хоч через Чонгар, хоч через Арабатську стрілку. В останньому транші нам було передано 40 броньованих човнів, а це гарний засіб для форсування Сиваша,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Він додав, що залежно від завдань Головнокомандувача й Генштабу, захід у Крим відбудеться вже цього року. Ми почуємо ще до нового року, що українські військові частини вже працюють у Криму.

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