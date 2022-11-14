Куди ЗСУ підуть у наступ після Херсона Один із журналістів запитав про це у Володимира Зеленського під час його візиту до Херсона. Президент України дав вичерпну відповідь. Головне Ситуація на Кінбурнській косі, у Херсоні відновили зв'язок: хронологія 264 дня війни Так, на відповідне запитання Зеленський відповів: "Не Москва".

Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде,

– наголосив він.

Зеленський заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор. Наша держава, попри важкі бої та високу ціну перемоги, пройде цей складний шлях.

Президент акцентував, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині.

Зеленський приїхав у звільнений Херсон: що відомо

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

На питання журналіста Дмитра Комарова про те, чому Зеленський вирішив ризикнути й приїхати у Херсон, президент відповів, що зараз дуже важливо бути в Херсоні, а ризикують – всі.

Також сьогодні, 14 листопада, у Херсоні Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

Варте уваги – Зеленський прибув у звільнений Херсон: дивіться відео