Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее в NYT назвали вероятное направление нового наступления.

Важно Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление.

Донецкое направление

Свитан отметил, что на Донбассе, в Донецком направлении погибнет последний россиянин. Здесь оккупанты будут стоять до последнего, ведь будут выполнять политическую волю Путина с полной оккупацией Донецкой области. Там у россиян будут сосредоточены главные силы.

Поэтому от Угледара до Бахмута мы будем продолжать вести активную оборону, сдерживая все это движение, практически поймав на желаниях всю русскую армию в одной точке. А вот на флангах мы уже будем выполнять свои задачи,

– заметил военный эксперт.

Луганское направление

Он продолжил, что перспективным направлением является Сватово. Тем более что была освобождена Макеевка, которая немного южнее Сватового. Это позволяет нам дальше выходить на Счастье и Луганск.

"Там несколько десятков километров расстояние. Возможно, чуть больше, чем от Балаклеи до Купянска, если вспомнить Харьковскую операцию. Там собрано достаточно украинских войск, тем более, к ним прибавятся бригады, освободившиеся с правого берега Херсонщины, где они даже не вступали в бой и являются свежими, хорошими резервами", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан назвал самые перспективные направления для ВСУ: смотрите видео

Южное направление

По его словам, все же наиболее перспективным направлением является южное. Рассечение фронта где угодно в Запорожской области и движение дальше к Азовскому побережью. Любой выход в Азовское море рассекает сухопутный коридор из России в Крым через Херсонскую область.

А это 2/3 снабжения боеприпасов, амуниции, войск, которыми Россия оснащала херсонскую левобережную группировку. После этого у нас появляется прекрасная возможность заходить в Крым хоть через Чонгар, хоть через Арабатскую стрелку. В последнем транше нам было передано 40 бронированных лодок, а это хорошее средство для форсирования Сиваша,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что в зависимости от задач Главнокомандующего и Генштаба, мероприятие в Крым состоится уже в этом году. Мы услышим еще до нового года, что украинские воинские части уже работают в Крыму.

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