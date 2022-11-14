В настоящее время Силы обороны Украины ведут операцию по освобождению Кинбурнской косы на левом берегу Днепра, которая формально относится к Николаевской области. Хотя официальных подтверждений пока не было, но Минобороны Украины опубликовало загадочное видео, из которого следует, что ВСУ форсировали Днепр в одной из точек Юга.

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ВСУ продолжают деоккупировать Юг

Известие о возможном скором освобождении Кинбурнской косы вызывает незаурядный ажиотаж. По информации издания, Силы обороны Украины двигаются по косе с западного направления, идя в направлении поселка Геройское. И это значит, что наши войска сумели буквально под носом у рашистов провести удачный тактический десант.

Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, значит, ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами рашисты уже ожидают нашу офензиву в районе Мелитополя.

Что означает освобождение косы

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

Географическое положение Кинбурнской косы / Фото Defense Express

На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение. Но у этой узкой полосы земли достаточно важное геостратегическое значение – именно там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над Кинбурнской косой также давал рашистам возможность постоянно обстреливать портопункт в Очакове.

Эта точка до войны тоже имела свое логистическое значение – там на рейде происходила догрузка судов с зерном. Постоянные удары рашистов по Очакову также приводили к жертвам среди мирного населения. И только благодаря десантному кораблю "Юрий Олефиренко" в этой точке украинские военные не дали россиянам усилить угрозу непосредственно Николаеву. Поэтому перенос усилий Сил обороны Украины на Кинбурнскую косу выглядит вполне логичным.

Потеря косы для россиян будет еще тяжелее, чем потеря Змеиного

Независимо от того, сколько фактически продлится битва за освобождение Кинбурнской косы, уже можно утверждать – Черноморский флот России эту битву уже проиграл. Хотя бы тем, что его корабли и другие силы на это сражение не явились.

Российские бронекатера проекта 1204 "Шмель" / Фото "Крымский ветер"

Несмотря на наличие бронекатеров советского проекта 1204 "Шмель", которые годятся на роль "плавучих танков", оккупанты все же не решились вывести их в море для защиты своих позиций на Кинбурнской косе.

Десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" / Фото Naval News

Издание утверждает, что потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный. Контроль за Кинбурном позволял оккупантам блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве без привлечения кораблей.

А теперь выходит, что ЧФ России совершил очередной "акт доброй воли", то есть позорно скрылся с поля боя.