11 ноября вся Украина вместе с жителями Херсона наконец праздновала освобождение города от российских оккупантов. Впрочем, на Николаевщине местные также радовались деоккупации населенных пунктов своей области. В сети появились видео счастливых людей, которые дождались ВСУ. Одно из таких опубликовал городской глава Ровно Александр Третяк.

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Николаевщина. На деоккупированной части области люди празднуют,

– написал он.

Так, на опубликованных кадрах местные жители Николаева радуются освобождению области от российских захватчиков. Люди, вероятно, устроили шествие по деоккупированному населенному пункту, а одна из жительниц проехалась по дороге на мопеде, подняв сине-желтый флаг Украины.

Украинцы празднуют в освобожденной Николаевской области: видео

Защитники освобождают Николаевскую область

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