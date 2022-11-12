11 ноября вся Украина вместе с жителями Херсона наконец праздновала освобождение города от российских оккупантов. Впрочем, на Николаевщине местные также радовались деоккупации населенных пунктов своей области. В сети появились видео счастливых людей, которые дождались ВСУ. Одно из таких опубликовал городской глава Ровно Александр Третяк.
Главное Зачистка Херсонской области, ВСУ отбили 14 атак россиян: хронология 262 дня войны
Николаевщина. На деоккупированной части области люди празднуют,
– написал он.
Так, на опубликованных кадрах местные жители Николаева радуются освобождению области от российских захватчиков. Люди, вероятно, устроили шествие по деоккупированному населенному пункту, а одна из жительниц проехалась по дороге на мопеде, подняв сине-желтый флаг Украины.
Украинцы празднуют в освобожденной Николаевской области: видео
Защитники освобождают Николаевскую область
- 11 ноября украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка, который был ключевым в освобождении Николаевской области, а также ряд других населенных пунктов на Юге.
- Вслед за Снигиревкой ВСУ освободили от российских захватчиков Калиновку и Новопетровку. Калиновка расположена юго-западнее Снегиревки, как и Новопетровка.
- По данным DeepState, на Николаевщине нужно освободить еще около 20 поселков. В рамках контрнаступления ВСУ удалось почти полностью освободить из-под оккупации Николаевскую область. Исключением являются только села на Кинбурнской косе.
- Россияне постоянно говорят о "жесте доброй воли", якобы они позволяют ВСУ деоккупировать области. Только всем нам известно, что никакого "жеста" не существует, на каждом направлении идут ожесточенные бои, в том числе и на Николаевском.
- Отметим, в Херсонской и Николаевской областях украинские защитники освободили уже около 3 тысяч квадратных километров территории.
- В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что освобождение временно оккупированных территорий на Юге происходит по плану. Кроме того, там призвали украинцев сохранять тишину, поскольку враг слишком близко.
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ относительно 262 дня большой войны: смотрите видео