Да, на Николаевщине идут жестокие бои. Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Почти вся Николаевщина уже освобождена

Никакого "жеста доброй воли" здесь нет – бои шли буквально за каждый метр,

– сообщил Костенко.

По его словам, в перспективе бои в Николаевской области закончатся для российских захватчиков их окружением и уничтожением. А Вооруженные Силы Украины делают для этого все возможное.

Кроме того, Костенко рассказал, что большая часть Николаевской области уже освобождена от вражеских войск. Осталось еще около 5 км Кинбурнской косы, но там никто не живет.

Начали уход еще за день до объявления

Российские захватчики осуществляют достаточно плановое отступление. Однако те, кто останутся и попадутся в руки наших защитников, обязательно пополнят обменный фонд.

По нашей информации, оккупанты готовили этот уход еще раньше – отходить они начали за день до того, как Шойгу с Суровикиным об этом сказали,

– отметил киборг.

Оккупационное войско отходит согласно уставу. Да, у них есть подразделения прикрытия, которые ведут бой с украинскими военными, а другие отходят вглубь или переправляются на левый берег.

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"Херсон может взять на себя роль Николаева"

Костенко предположил, что после освобождения Николаевщины ракетный террор страны-агрессора в регионе может уменьшиться. Особенно если украинским бойцам удастся ближе подтянуть свои силы поражения, поэтому жителям региона будет "легче дышать".

Будет хуже самому Херсону, потому что он сейчас окажется на линии разграничения и, возможно, возьмет на себя роль Николаева. А может даже хуже, потому что до него будут достреливать практически все средства поражения, начиная от полевой артиллерии и заканчивая ракетами.

– сказал военный Вооруженных Сил.

После себя оккупанты оставляют военные преступления и мины

Российские захватчики планировали это отступление не один день, потому вывозят почти всю военную технику. А то, что не могут унести с собой – уничтожают.

За собой оставляют военные преступления и минные поля,

– подчеркнул Костенко.

По его словам, оккупанты заминировали большое количество населенных пунктов и территорий. Оставляют захватчики и местных, которые помогали им совершать эти военные преступления.

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