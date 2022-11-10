Так, на Миколаївщині йдуть жорстокі бої. Про це 24 каналу розповів кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Майже вся Миколаївщина вже звільнена

Ніякого "жесту доброї волі" тут немає – бої точилися буквально за кожен метр,

– повідомив Костенко.

За його словами, в перспективі бої на Миколаївщині закінчаться для російських загарбників їх оточенням та знищенням. А Збройні Сили України роблять для цього все можливе.

Крім того, Костенко розповів, що більша частина Миколаївської області вже звільнена від ворожих військ. Залишилося ще близько 5 кілометрів Кінбурнської коси, але там ніхто не живе.

Почали відхід ще за день до оголошення

Російські загарбники здійснюють доволі плановий відступ. Однак ті, хто залишаться й попадуться до рук наших захисників – обов'язково поповнять обмінний фонд.

За нашою інформацією, окупанти готували цей відхід ще раніше – відходити вони почали за день до того, як Шойгу з Суровікіним про це сказали,

– зазначив кіборг.

Окупаційне військо відходить згідно з уставом. Так, у них є підрозділи прикриття, які ведуть бій з українськими військовими, а інші відходять вглиб або переправляються на лівий берег.

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"Херсон може взяти на себе роль Миколаєва"

Костенко припустив, що після звільнення Миколаївщини ракетний терор країни-агресорки в регіоні може зменшитися. Особливо, якщо українським бійцям вдасться ближче підтягнути свої сили враження, тому мешканцям регіону буде "легше дихати".

Буде гірше самому Херсону, тому що він зараз опиниться на лінії розмежування та, ймовірно, візьме на себе роль Миколаєва. А може навіть гірше, бо до нього дострілюватимуть практично всі засоби ураження, починаючи від польової артилерії та закінчуючи ракетами,

– сказав військовий Збройних Сил.

Після себе окупанти лишають воєнні злочини й міни

Російські загарбники планували цей відступ не один день, тому вивозять майже всю військову техніку. А те, що не можуть забрати з собою – знищують.

За собою залишають воєнні злочини та мінні поля,

– підкреслив Костенко.

За його словами, окупанти замінували велику кількість населених пунктів та територій. Полишають загарбники й місцевих, які допомагали їм ці воєнні злочини вчиняти.

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