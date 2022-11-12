11 листопада вся Україна разом із жителями Херсона нарешті святкувала звільнення міста від російських окупантів. Втім, на Миколаївщині місцеві також раділи деокупації населених пунктів своєї області. У мережі з'явилися відео щасливих людей, які дочекалися ЗСУ. Одне із таких опублікував міський голова Рівного Олександр Третяк.
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Миколаївщина. На деокупованій частині області люди святкують,
– підписав він.
Так, на опублікованих кадрах місцеві жителі Миколаївщини радіють звільненню області від російських загарбників. Люди, ймовірно, влаштували ходу деокупованим населеним пунктом, а одна із жительок проїхалася дорогою на мопеді, піднявши синьо-жовтий стяг України.
Українці святкують на звільненій Миколаївщині: відео
Захисники звільняють Миколаївщину
- 11 листопада українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка, що було ключовим у звільненні Миколаївщини, а також низку інших населених пунктів на Півдні.
- Услід за Снігурівкою ЗСУ звільнили від російських загарбників Калинівку та Новопетрівку. Калинівка розташована на південний захід від Снігурівки, як і Новопетрівка.
- За даними DeepState, на Миколаївщині потрібно звільнити ще близько 20 селищ. У межах контрнаступу ЗСУ вдалося майже повністю звільнити з-під окупації Миколаївську область. Винятком є тільки села на Кінбурнській косі.
- Росіяни постійно говорять про "жест доброї волі", нібито вони дозволяють ЗСУ деокупувати області. Тільки всім нам відомо, що жодного "жесту" не існує, на кожному напрямку точаться запеклі бої, зокрема і на Миколаївському.
- Зауважимо, на Херсонщині та Миколаївщині українські захисники звільнили вже близько 3 тисяч квадратних кілометрів території.
- Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що звільнення тимчасово окупованих територій на Півдні відбувається за планом. Крім того, там закликали українців зберігати тишу, оскільки ворог надто близько.
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