Услід за Снігурівкою ЗСУ звільнили від російських загарбників Калинівку та Новопетрівку. Калинівка розташована на південний захід від Снігурівки, як і Новопетрівка.
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ЗСУ звільняють Миколаївщину
У мережі вже опублікувала світлину українських воїнів, які в Калинівці. Наші захисники підійняли над Калинівкою прапор України.
ЗСУ звільнили Калинівку / Фото з twitter.com/61_elena
Калинівка та Новопетрівка на карті
ЗСУ просуваються з Миколаївщини на Херсонщину
- Українські військові проводять контрнаступ у Миколаївській і Херсонській областях. Напередодні з'являлася інформація, що буцімто ЗСУ вже повністю звільнили Миколаївську область. Проте в ОК "Південь" повідомили, що це наразі не так.
- Разом з тим, 10 листопада стало відомо, що українські воїни зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Снігурівку було звільнено силами 131 окремого розвідувального батальйону.
- Снігурівка була ключовим пунктом для постачання боєприпасів ворожим угруповуванням, які розташовані на схід від річки Інгулець. Місто має стратегічне значення для деокупації всієї Херсонщини.
- У ЗСУ повідомили, що наші військові просувають лінію фронту на східному напрямку. ЗСУ вже звільнили понад 260 кілометрів квадратних і просування продовжується.
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