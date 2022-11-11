Про це інформує 24 канал. Тепер місто звільнене від російських загарбників і вони більше не повернуться туди.

До теми ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині: чому це важливий логістичний вузол, пояснюємо на карті

Звільнена Снігурівка святкує повернення додому

На опублікованому відео можна побачити, як мешканці Снігурівки та українські захисники радіють, що нарешті у їхньому місті немає окупантів. Люди вийшли у центр з державними прапорами та слухали гімн України.

Поверненню додому радіють не тільки дорослі, але й діти.

Мешканці Снігурівки радіють звільненню від окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що Снігурівка розташована на правому березі Дніпра в Миколаївській області – приблизно за 50 кілометрів на північ від Херсона і за 70 кілометрів на схід від Миколаєва. Місто перебувало під окупацією російської армії з березня.

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