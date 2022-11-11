Українські воїни метр за метром звільняють Південь України від російських загарбників. Фото з Новокаїрів опублікували бійці добровольчого загону аеророзвідки "Карлсон".
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Ще одне село на Херсонщині повернулося до України
На фото наші воїни підняли прапор України у селі Новокаїри. Російському триколору в населеному пункті більше не місце.
Де розташоване село Новокаїри: карта
Українські військові у Новокаїрах / Фото спецпідрозділу "Карлсон"
До речі, за кілька годин до того воїни підрозділу звільнили село Милове й повідомили, що прямують у Новокаїри.
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Деокупація Півдня України: головне
- У Генштабі повідомили, що за одну добу українські військові звільнили від російських загарбників 12 населених пунктів у Херсонській області. Серед них є П'ятихатки, Кучерське та інші.
- 10 листопада ЗСУ вигнали окупантів з міста Снігурівка у Миколаївській області, а місцеві мешканці оплесками зустріли українських воїнів. Зауважимо, що Снігурівка має стратегічне значення для звільнення Херсонської області.
- Військовий та нардеп Роман Костенко повідомив, що майже вся територія Миколаївщини вже деокупована.
- У вечірньому зверненні до громадян президент Володимир Зеленський заявив, що український прапор майорить вже у 41 населеному пункті на Півдні України.
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