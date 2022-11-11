Українські воїни метр за метром звільняють Південь України від російських загарбників. Фото з Новокаїрів опублікували бійці добровольчого загону аеророзвідки "Карлсон".

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Ще одне село на Херсонщині повернулося до України

На фото наші воїни підняли прапор України у селі Новокаїри. Російському триколору в населеному пункті більше не місце.

Де розташоване село Новокаїри: карта



Українські військові у Новокаїрах / Фото спецпідрозділу "Карлсон"

До речі, за кілька годин до того воїни підрозділу звільнили село Милове й повідомили, що прямують у Новокаїри.

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