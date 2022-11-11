Украинские воины метр за метром освобождают Юг Украины от российских захватчиков. Фото из Новокаиров опубликовали бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон".

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Еще одна деревня в Херсонской области вернулась в Украину

На фото воины подняли флаг Украины в селе Новокаиры. Российскому триколору в населенном пункте больше не место.

Где расположено село Новокаиры: карта



Украинские военные в Новокаирах / Фото спецподразделения "Карлсон"

Кстати, за несколько часов до того воины подразделения освободили село Милово и сообщили, что направляются в Новокаиры.

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Деокупация Юга Украины: главное

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