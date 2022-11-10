Спочатку ЗСУ мають закріпитись, а потім провести стабілізаційні заходи. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Коли тільки підняли прапор, зарано говорити про звільнення

Маляр зазначила, що прапор України над раніше окупованим населеним пунктом ще не означає, що його повністю звільнили.

Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, тож звільнили,

– додала заступниця міністра.

Вона зауважила, що про звільнення можна говорити, коли ЗСУ закріпилися та здійснили стабілізаційні заходи. За її словами, у Снігурівці частину зроблено, а частину – ще ні. Тому Генштаб поки не робить офіційних заяв.

Просування ЗСУ на Півдні

У Генштабі ЗСУ розповіли, що впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони звільнили 12 населених пунктів.

10 листопада ЗСУ підтвердили, що звільнили Снігурівку. Потім – села Євгенівка та Бобровий Кут.

На Херсонщині синьо-жовті прапори підняли у Киселівці, Борозенському, Станіславі та Павлівці.

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