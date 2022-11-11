Об этом сообщает 24 канал. Теперь город освобожден от российских захватчиков, и они больше не вернутся туда.

В тему ВСУ освободили Снигиревку на Николаевщине: почему это важный логистический узел, объясняем на карте

Освобожденная Снигиревка празднует возвращение домой

На опубликованном видео можно увидеть, как жители Снигиревки и украинские защитники радуются, что, наконец, в их городе нет оккупантов. Люди вышли в центр с государственными флагами и слушали гимн Украины.

Возвращению домой радуются не только взрослые, но и дети.

Жители Снигиревки радуются освобождению от оккупантов: смотрите видео

Обратите внимание! Снигиревка – важный логистический узел, поскольку здесь сходятся все дороги в центральной части российского плацдарма на правом берегу Днепра. Через него проходит железная дорога из Кривого Рога в Николаев и Херсон на север. Российские войска оккупировали Снигиревку для потенциального продвижения в сторону Николаева.

Напомним, что Снигиревка расположена на правом берегу Днепра в Николаевской области – примерно в 50 километрах севернее Херсона и в 70 километрах восточнее Николаева. Город находился под оккупацией российской армии с марта.

Какая ситуация на фронте: последние новости

Украинские военные продолжают продвигаться по линии фронта поближе к левому берегу Днепра. Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытается спастись бегством.

Украинские военные 10 ноября освободили из оккупации село Новокаиры в Херсонской области.

Ситуация на освобожденных территориях Херсона – сложная. Особенно пострадали инфраструктурные объекты, коммуникаций и здания – в том числе и социальной сферы.

По словам Залужного, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 квадратный километр. Главнокомандующий ВСУ отметил, что восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Достойно внимания – ВСУ зашли в Снигиревку Николаевской области: смотрите видео