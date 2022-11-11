Об этом сообщает 24 канал. Теперь город освобожден от российских захватчиков, и они больше не вернутся туда.

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Освобожденная Снигиревка празднует возвращение домой

На опубликованном видео можно увидеть, как жители Снигиревки и украинские защитники радуются, что, наконец, в их городе нет оккупантов. Люди вышли в центр с государственными флагами и слушали гимн Украины.

Возвращению домой радуются не только взрослые, но и дети.

Жители Снигиревки радуются освобождению от оккупантов: смотрите видео

Напомним, что Снигиревка расположена на правом берегу Днепра в Николаевской области – примерно в 50 километрах севернее Херсона и в 70 километрах восточнее Николаева. Город находился под оккупацией российской армии с марта.

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