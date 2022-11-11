Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що більшість територій таки звільнено.

Увага Майже вся Миколаївська область звільнена від окупантів, – Костенко

У нас є ще Кінбурнська коса, яка розташована напроти Очакова через лиман, там ще є окупанти. Але більшість територій вже звільнено. Зараз ми готуємо туди каравани з гуманітарною допомогою, розгортаємо адміністрації військові у звільнених населених пунктах. Станом на зараз триває зачистка,

– розповів Кім.

Де розташована Кінбурнська коса: показуємо на карті

Додамо, голова ОВА попередив, що окупанти залишили за собою багато мін, зокрема, таких, що керуються дистанційно. Тому він закликав жителів деокупованих територій бути обережними.

Вони діють дуже підступно, залишили камери. Навмисно підірвали міст з машиною швидкої допомоги, яка вивозила пораненого,

– розповів Кім.

Захисники звільняють Миколаївщину

Вчора українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка, що було ключовим у звільнені Миколаївщини, а також низку інших населених пунктів на Півдні.

За даними DeepState, на Миколаївщині потрібно звільнити ще близько 20 селищ.

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