Обережні й стримані підстави вважати, що це може бути здійсненно, безумовно, є. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Ба більше, я майже впевнений, що до кінця грудня ми почуємо приємні новини про деокуповані частини української території,

– стверджує Мусієнко.

Мовиться і про Південь, і про район Мелітополя та Маріуполя. Військовий експерт зауважує, що підстави про це говорити дійсно є.

"Не можу сказати, що це точно буде безпосередньо Маріуполь вже до січня. Але те, що є досить хороші перспективи просунутися і звільняти території України, зокрема на Півдні – це точно", – наголошує Олександр Мусієнко.

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Що потрібно для звільнення Маріуполя

ЗСУ продовжують вибивати окупантів з наших земель. На деокупацію чекає й багатостраждальний Маріуполь. Радник очільника міста Петро Андрющенко зауважує: наразі росіяни укріплюють його і готують до оборони.

Ключова складність полягає у тому, що лінія фронту досі проходить далеко від міста – туди не дістає навіть українська далекобійна артилерія. Тоді, коли вона почне діставати, можна буде говорити, як швидко і яким чином відбуватиметься звільнення. Однак, переконаний Андрющенко, спираючись на карту бойових дій та здорову логіку модна стверджувати: битва за Маріуполь розпочнеться набагато швидше, аніж планують росіяни.

Радник підкреслює, що через Маріуполь проходить єдиний сухопутний шлях, який росіяни використовують для військового та цивільного забезпечення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Якщо цю сухопутну артерію зараз перерізати, то російський фронт матиме велике ускладнення і на Кримському, і на Східному напрямку.