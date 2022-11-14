Осторожные и сдержанные основания полагать, что это может быть осуществимо, безусловно, есть. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

В тему ВСУ зимой могут освободить Мариуполь и Мелитополь: какая стратегическая роль этих городов для Украины

Более того, я почти уверен, что до конца декабря мы услышим приятные новости о деоккупированных частях украинской территории,

– утверждает Мусиенко.

Речь идет и о Юге, и о районе Мелитополя и Мариуполя. Военный эксперт отмечает, что основания об этом говорить действительно есть.

"Не могу сказать, что это точно будет непосредственно Мариуполь уже к январю. Но то, что есть достаточно хорошие перспективы продвинуться и освобождать территории Украины, в частности, на Юге – это точно", – отмечает Александр Мусиенко.

Путину запретили! Китай поразил решение о ядерном оружии: смотрите видео

Что нужно для освобождения Мариуполя

ВСУ продолжают выбивать оккупантов с наших земель. Деоккупацию ждет и многострадальный Мариуполь. Советник главы города Петр Андрющенко замечает: россияне укрепляют его и готовят к обороне.

Ключевая сложность состоит в том, что линия фронта до сих пор проходит вдали от города – туда не достает даже украинская дальнобойная артиллерия. Тогда, когда она начнет доставать, можно будет говорить, как быстро и как будет происходить освобождение. Однако, убежден Андрющенко, опираясь на карту боевых действий и здоровую логику, можно утверждать: битва за Мариуполь начнется гораздо быстрее, чем планируют россияне.

Советник подчеркивает, что через Мариуполь проходит единственный сухопутный путь, используемый россиянами для военного и гражданского обеспечения оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Если эту сухопутную артерию сейчас перерезать, то у российского фронта будет большое осложнение и на Крымском, и на Восточном направлении.