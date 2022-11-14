Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что 4-тонными грузовиками класса "Камаз" или "Урал" возить боеприпасы – невероятно дорого и долго. Поэтому россиянам нужно перевозить все по железной дороге – один классический военный эшелон – 30-50 вагонов.

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По словам Черника, если внутри вагона примерно 50 тонн, то в него может вместиться 80 – 100 снарядов. "Почему я привел такой пример, потому что есть железнодорожная "нить", которая начинается в Дебальцево, а заканчивается за Волновахой", – говорит военный эксперт.

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Поэтому, по словам Петра Черника, россиянам важно сместить наши артиллерийские огневые рубежи, потому что стратегический огневой контроль – на нашей стороне.

Пока все разворачивается по нашему сценарию, но нельзя сбрасывать со счета 300 тысяч мобилизованных.

Освобождение Мариуполя и Мелитополя

"Такая операция по освобождению – весьма логичная, потому что это условная средняя точка линии разграничения и пересечения двух крупных группировок", – убежден Петр Черник.

Если мы упомянули о Дебальцево, говорит специалист, это условно сухопутная линия с их границ вглубь оккупированной территории. Такая же ситуация по Перекопскому перешейку и по мнению Черника, это стратегическая середина оккупированной территории, поэтому логично смотреть в эту сторону на потенциальные контрнаступательные действия.

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