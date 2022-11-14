По информации российских СМИ, в Кремле рассматривается вариант отмены ежегодной пресс-конференции Путина. Такое событие может произойти впервые за 10 лет.
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Боится вопросов о Херсоне
Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция Путина проходила в декабре. Как отмечает российское СМИ, пока нет окончательного решения о том, проводить ли в этом году прямую линию. К тому же подготовка к мероприятию сейчас еще не проводится.
Отмечают, что при принятии окончательного решения будет "учитываться, в частности, ситуация в зоне специальной военной операции".
Напомним, что 11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова взвился украинский флаг. Поднимавший флаг военный признался, что носил его под сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.
Ситуация в Херсоне: коротко
- 9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.
- 12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.
- Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в уволенный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.
- В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.
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