За інформацією російських ЗМІ, у Кремлі розглядають варіант скасування щорічної пресконференції Путіна. Така подія може статися вперше за 10 років.
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Боїться питань про Херсон
Починаючи з 2012 року, підсумкова пресконференція Путіна проходила в грудні. Як зазначає російське ЗМІ, поки що немає остаточного рішення про те, чи проводити цього року пряму лінію. До того ж підготовка до заходу на даний момент ще не проводиться.
Зазначають, що при ухваленні остаточного рішення "враховуватиметься, зокрема, ситуація в зоні спеціальної військової операції".
Нагадаємо, що 11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор. Військовий, який підіймав стяг, зізнався, що носив його під серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.
Ситуація у Херсоні: коротко
- 9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях. Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.
- 12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.
- Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.
- Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.
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