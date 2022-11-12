За інформацією російських ЗМІ, здоров'я Путіна все частіше викликає занепокоєння у його оточення. Схвильовані, зокрема, лікарі, які всюди супроводжують кремлівського диктатора, пише 24 канал.

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Які хвороби приписують Путіну

Через онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і останні кілька місяців він перебуває на жорсткій дієті. За інформацією російських ЗМІ, у кремлівського диктатора лікарі фіксують напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота. Це своєрідні "бонуси" до хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу.

Як зазначають, Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше. До цього варто додати ризики в плані особистої безпеки.

У зв'язку з усім цим "букетом" проблем президент ухвалив рішення ізолюватися після Нового року та проводити час в одній зі своїх резиденцій. Однак терміни реалізації цього плану поки що точно нікому невідомі.

Стан здоров'я російського президента погіршується: що відомо

У Путіна може бути рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози.

Російський журналіст розповів, що диктатора постійно обколюють важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, аби зупинити поширення раку підшлункової. Цю онкологію нібито діагностували у глави Кремля нещодавно.

Крім того, під час останніх публічних появ Путіна люди звернули увагу на його руку. Вона була посиніла та набрякла. Сліди на руці можуть бути від крапельниці.

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