Наразі незрозуміло, чи інформація про випробовування Росією ядерного арсеналу є правдою – це просто-таки можуть бути інформаційні вкиди. Але, окрім ядерних ракет, Путін має інше озброєння, яке може заподіяти чималої шкоди нашій державі.

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Путін натякає на електромагнітний імпульс

Американські експерти зазначають, що ядерні погрози можуть закінчитись електромагнітним імпульсним ударом. Це означатиме повна ліквідація українських інформаційних систем.

Що таке електромагнітний імпульс Ця зброя, яка може вивести з ладу електричне обладнання, зокрема комп'ютери, генератори, супутники, радіо, радарні приймачі та навіть світлофори. внаслідок цього може миттєво знешкодити цивільну та військову інфраструктуру України та залишити країну без світла, тепла та зв'язку.

Про це говорять на російському телебаченні

Financial Times пише, що про електромагнітну атаку неодноразово говорили на головних каналах Кремля. Один з ворожих полковників продемонстрував в ефірі за допомогою карт і схем, як може працювати такий вибух над Балтійським морем.

Цілком можливо, що Путін і його генерали весь час попереджали нас про електромагнітний імпульс своїми загадковими погрозами розв’язати невизначені "військово-технічні заходи",

– зазначили ЗМІ.

Чому Путін може вдатися до такої атаки

Тактична ядерна зброя, насправді не є ефективною для ліквідації росіянами Збройних Сил нашої держави. Але електромагнітний імпульс – це зовсім інша справа, оскільки така атака може:

назавжди вивести з ладу електромережі;

пошкодити практично все оборонне обладнання, яке передає НАТО;

вивести з ладу радіостанції, GPS-навігація та безпілотники.

Тривалий електромагнітний вплив удару може знищити 90 відсотків супутників. Однак росіянам не слід забувати, що така атака також може нашкодити їм самим та створити проблеми з електроенергією та зв'язком на території держави-терористки.

Зверніть увагу! Головна ознака електромагнітного імпульсу не вогняна куля та грибна хмара, а дивна електрично-блакитна куля у формі медузи, що пульсує. Опісля атаки одразу настає тиша, бо звукові хвилі перестають не переноситься.

Що робити в цій ситуації: пояснення FT

Насамперед Росія повинна розуміти, що електромагнітний імпульс перетне усі червоні лінії та НАТО не забариться з відповіддю. Окрім того, союзники України повинні допомогти підготуватись їй до можливого імпульсу. Зокрема:

Ігнорування цієї атаки може розв'язати руки Китаю, Північній Кореї та Ірану. Це загрожує наслідками для всього світу.

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