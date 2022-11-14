Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він вважає, що говорити про переговори будуть, але схиляти Україну до них – ні. Адже наша держава має сама висувати умови цих перемовин і вести їх з країною-окупантом без посередників.

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Переговори відбудуться, питання в тому – коли

За словами Валерія Клочка, останні події свідчать про те, що процес рухається до переговорів. Питання лише в тому, коли вони відбудуться.

Експерт наводить прогноз генерала Ходжеса про те, що в січні наступного року ймовірно ЗСУ зайдуть в Маріуполь, Мелітополь і дійдуть навіть до Криму.

Мені здається, що це відбудеться раніше. За іншими прогнозами – на початку грудня,

– мовить Клочок.

Він зазначив, що будь-яка війна завершиться переговорами. Питання в тому, коли вони відбудуться, на яких умовах і в якому форматі.

Росія не може вчиняти, як терорист

Клочок зауважив, що саме тому на саміті G20 про переговори буде йти мова, але західні партнери наголошують, що саме Україна буде визначати їх місце, час та умови.

"Всі говорять про те, навіть Джо Байден, що це виключне право України. І ця позиція свідчить про те, що Росію все-таки всадять за стіл переговорів – саме з Україною", – зазначає експерт.

Він вважає, що Кремль опирається такому формату, бо хоче говорити з Заходом, а не з Україною. Але сьогодні світ дає зрозуміти Путіну, де місце Росії.

Найвдаліший формат переговорів для України – після звільнення українських територій сам на сам з Росією. Без посередництва,

– наголосив співрозмовник.

Клочок зауважив, що на переговорах Україна повинна показати Росії, що вони нічим не вище, не більше, не потужніше нас. Вони повинні розмовляти на наших умовах.

"Росії треба показати її місце. Вона не може вчиняти, як терорист. Її треба карати", – зазначив експерт.

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