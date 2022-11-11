Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що в момент оголошення воєнного стану, мобілізації в Росії – Шойгу зовсім не брав участі у цих процесах, а призначення Суровікіна – було лише рішенням Путіна.
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Потім, за словами Клочка, Путін підписав два укази, де всім процесом мобілізації має керувати Мішустін, а всіма питаннями забезпечення – тепер має займатися місцева влада.
"І тут Суровікін на камеру доповідає Шойгу – у мене запитання, що це таке. Це поки що лише моя гіпотеза та припущення", – каже фахівець.
Також Путін ще ніяк не прокоментував "відведення" військ із Херсону. А тепер ще й підозрілі вихваляння з боку Пригожина та Кадирова лунають в адресу Суровікіна.
Тому такі дії, можуть свідчити про те, що у російській політичній еліті не все гаразд,
– переконаний Валерій Клочок.
Чому Путін не коментує "вихід" росіян із Херсону
За словами Валерія Клочка, Путін зараз у доволі незручному становищі: як внутрішньо, так і зовнішньо.
Детальніше про проблеми в російському керівництві: дивіться відео розмови з Валерієм Клочком
Повертаючись до відео – що важливого сказали Шойгу і Суровікін: вони "продемонстрували", що є люди, які готові зберегти життя російського солдата. І показово, що це трапилося напередодні саміту G20.
У всій цій ситуації дуже природно виглядає позиція Путіна, на думку фахівця, – про хороше говорить тільки він, а про погане – хтось інший.
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Проблема Росії в тому, що туди зараз повертається дуже багато "пакетів" з мобілізованими. І кількість вбитих мобілізованих за останній місяць йде до 30 тисяч.
"Навіть для стомільйонного населення Росії – приховати це нереально", – резюмує Валерій Клочок.
ЗСУ повільно, але впевнено нищать ворога на Півдні і звільняють землі
- 9 листопада з'явилися перші повідомлення про важкі бої за Снігурівку Баштанського району на Миколаївщині, що межує з Херсонською областю. Саме звільнення Снігурівки дозволило ЗСУ рухатись в бік Херсону та інших населених пунктів.
- 10 листопада ЗСУ підтвердили, що звільнили Снігурівку. Селище було звільнено силами 131 окремого розвідувального батальйону.
- ЗСУ мають можливість просуватись далі – на Херсонщину, і вже активно звільняють селища цієї області. Зокрема, синьо-жовті прапори підняли у Киселівці, Борозенському, Станіславі та Павлівці.
- Андрій Єрмак у своєму телеграмі розповів, що "скоро нас чекають гарні новини", тож залишається молитись за успіхи Сил Оборони та донатити для них.