Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що в момент оголошення воєнного стану, мобілізації в Росії – Шойгу зовсім не брав участі у цих процесах, а призначення Суровікіна – було лише рішенням Путіна.

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Потім, за словами Клочка, Путін підписав два укази, де всім процесом мобілізації має керувати Мішустін, а всіма питаннями забезпечення – тепер має займатися місцева влада.

"І тут Суровікін на камеру доповідає Шойгу – у мене запитання, що це таке. Це поки що лише моя гіпотеза та припущення", – каже фахівець.

Також Путін ще ніяк не прокоментував "відведення" військ із Херсону. А тепер ще й підозрілі вихваляння з боку Пригожина та Кадирова лунають в адресу Суровікіна.

Тому такі дії, можуть свідчити про те, що у російській політичній еліті не все гаразд,

– переконаний Валерій Клочок.

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За словами Валерія Клочка, Путін зараз у доволі незручному становищі: як внутрішньо, так і зовнішньо.

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Повертаючись до відео – що важливого сказали Шойгу і Суровікін: вони "продемонстрували", що є люди, які готові зберегти життя російського солдата. І показово, що це трапилося напередодні саміту G20.

У всій цій ситуації дуже природно виглядає позиція Путіна, на думку фахівця, – про хороше говорить тільки він, а про погане – хтось інший.

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Проблема Росії в тому, що туди зараз повертається дуже багато "пакетів" з мобілізованими. І кількість вбитих мобілізованих за останній місяць йде до 30 тисяч.

"Навіть для стомільйонного населення Росії – приховати це нереально", – резюмує Валерій Клочок.

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