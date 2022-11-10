Мешканець Москви прийшов протестувати на Червону площу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До теми Росіяни поспіхом покидають країну та розпродають квартири

Чоловікові 61 рік. Він тримав в руках плакат з написом "Предатели, прое*али все".

Що відомо про затримання

Росіянина затримали силовики ввечері 9 листопада. Він опинився у відділку "Тверское". На москвича склали одразу 2 адміністративних протоколи:

дискредитація російської армії;

неправильне проведення мітингу.

У Росії можуть бути протести

Дружини мобілізованих росіян з Ульяновської області вимагають повернути чоловіків з України. Вони заявили, що командири кидають мобілізованих на передову без спорядження. Проте росіянки не переймаються, що їхні чоловіки мають вбивати українців.

Крім цього, 70 жінок із Вологодської області сказали, що поїдуть за своїми чоловіками до тимчасово окупованого Старобільська Луганської області.

Зверніть увагу – що відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Що відбувається у Росії: останні новини