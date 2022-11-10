Житель Москвы пришел протестовать на Красную площадь. Об этом сообщают российские СМИ.

Россияне спешно покидают страну и распродают квартиры

Мужчине 61 год. Он держал в руках плакат с надписью "Предатели, прое*али все".

Что известно о задержании

Россиянина задержали силовики вечером 9 ноября. Он оказался в участке "Тверское". На москвича составили сразу 2 административных протокола:

дискредитация русской армии;

неправильное проведение митинга.

В России могут быть протесты

Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области требуют вернуть мужчин из Украины. Они заявили, что командиры бросают мобилизованных на передовую без снаряжения. Однако россиянки не беспокоятся, что их супруги должны убивать украинцев.

Кроме этого, 70 женщин из Вологодской области сказали, что поедут за своими мужьями во временно оккупированный Старобельск Луганской области.

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