В результате россиянина забрали на допрос. Об этом сообщают российские СМИ.

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В Краснодаре провели обыск у активиста

По предварительной информации, обыск проходил из-за распространения активистом "фейков" о российской армии по мотивам политической или иной вражды. Также Россиев обвиняется в разжигании ненависти или вражды через Интернет с угрозой применения насилия. Что именно стало поводом – неизвестно.

В результате обыска у Россиева ничего не изъяли. Россиянина задержали и отвезли на допрос в Нижегородскую область.

Заметим, что в августе этого года Россиев был оштрафован на 300 тысяч рублей по уголовному делу о комментариях в интернете. В ходе следствия мужчина находился в СИЗО.

В России впервые возбудили дело за отказ воевать за Путина

Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело против военного, который отказался ехать воевать в Украину.

Уголовная статья, по которой возбуждено это дело, была введена Госдумой после объявления мобилизации россиян на войну в Украине. Теперь мужчине грозит от двух до трех лет заключения.

"Не выполнил предоставленный в установленном порядке приказ об отбытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях", – говорится в соответствующем документе.

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