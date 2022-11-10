Повідомлення про трудовий законопроєкт поширили пропагандистські ЗМІ. Причиною можливого залучення до роботи неповнолітніх називають "санкційний тиск з боку недружніх країн".

До теми Ми ж за вас голосували, – у Росії матері-одиначки просять Путіна повернути дітей з війни

Що відомо про законопроєкт

Депутати окупантів заявляють, що діти дуже хочуть працювати з 14 років. Вони можуть отримувати перший трудовий досвід та допомогти своїм сім'ям, які не мають грошей.

В умовах економічного санкційного тиску недружніх Росії держав робота, а значить дохід підлітка – це ще й фінансова підтримка сім'ї, виховання в ньому почуття відповідальності, – заявили депутати.

Для роботи російським дітям буде потрібен лише дозвіл їхніх батьків. Рішення органів опіки під час укладання трудового договору не враховуватимуть.Крім цього, роботодавець неповнолітніх не організовуватиме медогляд своїм коштом Буде достатньо медогляду "незначного терміну давності".

У Росії працюватимуть діти / Скриншот із законопроєкту

Зверніть увагу – ЗСУ звільняють українські території: дивіться відео

Мобілізація у Росії: останні новини