Так, Соловйов у прямому ефірі звернувся до мобілізованих росіян, які незадоволені умовами у військових частинах та відсутністю бойової підготовки. Про це інформує 24 канал.

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У Соловйова знову істерика

На опублікованому у мережі відео можна побачити, як пропагандист порадив "мобікам" думати про власний обов'язок перед батьківщиною.

І ти про себе розповідатимеш: і командир у тебе не той, і тебе не так підготували. А ти як сам готувався? А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим до бою?

– каже Соловйов.

Пропагандист радить мобілізованим не звинувачувати державу у проблемах з обмундируванням та командуванням.

"Ти вважаєш, що тобі всі винні? А що ти винен державі? Що ти винен батьківщині? Ми ж ці питання ніколи не ставили. Скажімо так, 30 років сучасної Росії ці ж питання не можна було ставити", – додав Соловйов.

Нагадаємо, що мобілізовані росіяни та їхні родичі неодноразово скаржилися на те, що їм не видають обмундирування та не ведуть жодної військової підготовки.

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Інші цинічні заяви Соловйова

Українські воїни завдають блискавичних ударів по загарбниках. Кремлівський посіпака Соловйов шокований від чергових поразок своєї армії, тому закликає нарешті відповісти.

Також Соловйов в ефірі російського телеканалу назвав себе терористом. Він закликав розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом".

Окрім цього, Соловйов вихвалявся радянськими концтаборами. Пропагандист стверджував, що ГУЛАГ кращий за Освенцим. За його словами, в останньому люди зберігали "індивідуальність".

Соловйов також порадив росіянам не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Очевидно, що прокремлівські ЗМІ вже починають потрохи готувати населення Росії до поразки.

До речі, на телебаченні в Італії жорстко "пристромили" пропагандиста Кремля Соловйова. Він вкотре намагався просувати свою маячню, проте ведучий це одразу зупинив.

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