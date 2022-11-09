Так, Соловйов у прямому ефірі звернувся до мобілізованих росіян, які незадоволені умовами у військових частинах та відсутністю бойової підготовки. Про це інформує 24 канал.
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У Соловйова знову істерика
На опублікованому у мережі відео можна побачити, як пропагандист порадив "мобікам" думати про власний обов'язок перед батьківщиною.
І ти про себе розповідатимеш: і командир у тебе не той, і тебе не так підготували. А ти як сам готувався? А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим до бою?
– каже Соловйов.
Пропагандист радить мобілізованим не звинувачувати державу у проблемах з обмундируванням та командуванням.
"Ти вважаєш, що тобі всі винні? А що ти винен державі? Що ти винен батьківщині? Ми ж ці питання ніколи не ставили. Скажімо так, 30 років сучасної Росії ці ж питання не можна було ставити", – додав Соловйов.
Нагадаємо, що мобілізовані росіяни та їхні родичі неодноразово скаржилися на те, що їм не видають обмундирування та не ведуть жодної військової підготовки.
У Соловйова істерика через "мобіків": дивіться відео
Інші цинічні заяви Соловйова
- Українські воїни завдають блискавичних ударів по загарбниках. Кремлівський посіпака Соловйов шокований від чергових поразок своєї армії, тому закликає нарешті відповісти.
- Також Соловйов в ефірі російського телеканалу назвав себе терористом. Він закликав розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом".
- Окрім цього, Соловйов вихвалявся радянськими концтаборами. Пропагандист стверджував, що ГУЛАГ кращий за Освенцим. За його словами, в останньому люди зберігали "індивідуальність".
- Соловйов також порадив росіянам не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Очевидно, що прокремлівські ЗМІ вже починають потрохи готувати населення Росії до поразки.
- До речі, на телебаченні в Італії жорстко "пристромили" пропагандиста Кремля Соловйова. Він вкотре намагався просувати свою маячню, проте ведучий це одразу зупинив.
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