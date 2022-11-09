Так, Соловьев в прямом эфире обратился к мобилизованным россиянам, которые не удовлетворены условиями в воинских частях и отсутствием боевой подготовки. Об этом сообщает 24 канал.

К теме ”Ты меня понял, Шольц”: Соловьев записал эпическое видео с угрозами немцам

У Соловьева снова истерика

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как пропагандист посоветовал "мобикам" думать о собственном долге перед родиной.

И ты будешь о себе рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты как сам готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою?

– говорит Соловьев.

Пропагандист советует мобилизованным не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием.

"Ты считаешь, что тебе все виноваты? А что ты виноват государству? Что ты виноват родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали. Скажем так, 30 лет современной России эти же вопросы нельзя было задавать", – добавил Соловьев.

Напомним, что мобилизованные россияне и их родственники неоднократно жаловались, что им не выдают обмундирование и не ведут никакой военной подготовки.

У Соловьева истерика из-за "мобиков": смотрите видео

Другие цинические заявления Соловьева

Украинские воины наносят молниеносные удары по захватчикам. Кремлевский подручный Соловьев шокирован от очередных поражений своей армии, поэтому призывает наконец ответить.

Также Соловьев в эфире российского телеканала назвал себя террористом. Он призвал разбомбить Одессу и Харьков "квартал по кварталу".

Кроме того, Соловьев хвастался советскими концлагерями. Пропагандист утверждал, что ГУЛАГ лучше Освенцима. По его словам, в последнем люди сохраняли "индивидуальность".

Соловьев также посоветовал россиянам не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Очевидно, что прокремлевские СМИ уже начинают понемногу готовить население России к поражению.

Кстати, на телевидении в Италии жестко "пристроили" пропагандиста Кремля Соловьева. Он еще раз пытался продвигать свой бред, однако ведущий это сразу остановил.

Достойно внимания – Соловьев уже заговорил о поражении России в войне: смотрите видео