Именно с Лимана может начаться деоккупация Луганской области. Украинские защитники находятся в 20 километрах к северу и северо-востоку от города. Между тем, российские СМИ распространяют видео с истерикой пропагандиста соловьева.

Читайте также На юге вражеский танковый взвод совершил попытку прорыва, но был вынужден отступить

"Что происходит?! Сколько там людей?!"

Владимир соловьев никак не поймет, почему российское руководство не отправит дополнительные подразделения на поле боя. Мол, нужно срочно нарастить военный потенциал.

Пропагандист боится, что оккупанты могут потерять захваченные территории и просто развести руками.

Проспали, как в Харькове? Там не проспали, там бои уже сколько идут. Что, у нас нет сил и средств? Миллион с лишним армия. Давайте уж по-настоящему,

– в истерике кричит соловьев.

Лиман освобождают от захватчиков: последние новости

ВСУ укрепляют позиции вокруг Лимана, чтобы оперативно оцепить вражескую армию. Наши воины успешно продвигаются в город. Об этом заявили в американском Институте по изучению войны.

В комментарии 24 каналу военный эксперт Роман Свитан отметил, что Лиман так и просится в окружение. Мол, с юга он зажат водным препятствием, там протекает Северский Донец, а справа реки – наша мощная группировка.

военный эксперт Роман Свитан отметил, что Лиман так и просится в окружение. Мол, с юга он зажат водным препятствием, там протекает Северский Донец, а справа реки – наша мощная группировка. Город могут освободить от врага уже через несколько дней. Такое мнение высказал австрийский аналитик Том Купер.

Вас может заинтересовать – что происходит вокруг Лимана: смотрите видео