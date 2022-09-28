Об этом во время телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что контроль остается за украинскими военными. Сам же враг продолжает нести потери.

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Враг пытался совершить прорыв

Несмотря на контроль на линии фронта, враг не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны. Так, за последние сутки зафиксировали намерение продвинуться танкового взвода. Но, подчеркнула Гуменюк, врага остановила противотанковая мина. Одна из машин на ней взорвалась, остальные две вернулись назад.

Но это еще не все. Этой ночью наблюдалась активность диверсионной группы. Она, по словам спикера Сил обороны юга, попыталась ночью перейти в тыловую сторону. Но и здесь враг потерпел неудачу. Наши военные открыли огонь, что заставило оккупантов вернуться на свои позиции.

Напомню, что позиции они обустраивали достаточно давно. И укрепляли их в том числе с помощью железобетонных конструкций. Поэтому на такой открытой местности, как Херсонщина, достаточно сложно их выбивать с позиций,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время, отметила она во время телемарафона, наблюдается и другой вид активности врага. Бывают ситуации, когда он самостоятельно складывает оружие и отходит от занятых позиций. Не исключено, что это связано с деморализацией российских бойцов, ежедневно терпящих безумные потери.

Вот о них мы и поговорим. Ведь только за последние сутки "двухсотыми" стали еще 400 захватчиков. Так что "полк кобзона" только процветает.

Уже более 58 тысяч оккупантов ликвидировали

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения удалось отправить на тот свет 58 150 российских захватчиков. И хотя это в 5 раз меньше запланированного количества "мобиков", цифра впечатляет.

Также каждый день на балансе вражеской армии становится все меньше техники. В металлолом уже превратили 2 312 танков, 4 889 боевых бронированных машин, 1 381 артиллерийскую систему, 331 РСЗО, 175 средств ПВО и 131 единицу специальной техники.

А еще у оккупантов на 262 самолета, 224 вертолета, 989 БпЛА, 242 крылатых ракеты, 15 судов, 3 742 автомобиля и автоцистерны меньше.

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