Это произошло во время включения этого путинского прихвостня в программе Porta a Porta канала Esclusiva. Затем этот отрывок начали распространять в соцсетях.

Первый этап информационной войны россии полностью провалился, – Городской

Соловьев назвал цель кремля в войне

Информационный сливной бачок россии пытался рассказать, что они хотят оккупировать только донбасс. Однако ведущий Бруно Веспа продемонстрировал карту и доказал – соловьев цинично лжет.

Это цель – Донбасс? Но почему вы атакуете не только здесь? Вы атакуете Харьков, атакуете Юг, чтобы добраться до Одессы. Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель?

– спросил ведущий.

Здесь пропагандист перечеркнул все, что в течение нескольких месяцев говорят в россии. Он признал, что оккупационные войска хотят дойти "до Приднестровья, если быть точным". После этого представитель СМИ агрессора хотел продолжить распространять бред, однако Бруно его прервал: "Подождите, Владимир. То есть вы хотите забрать эту часть Украины, чтобы дойти до Приднестровья. Господи, Донбасс здесь ни при чем! Донбасс – это только повод".

После этого Веспа продолжил возмущаться прожорливостью россиян. Он акцентировал, что они пытаются забрать у нашего государства почти половину территории и выход к Черному морю. "Вы думаете, что Украина позволит подобное? Думаете, мы Итальянцы, европейцы, члены НАТО можем разрешить подобную ситуацию? Это невозможно", – отрезал журналист.

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Важно! Приднестровье – самопровозглашенная квазиреспублика в Восточной Европе, которую международное сообщество считает частью Республики Молдова. Там в 1992 году местные сепаратисты, при поддержке русских военных, создали свою "республику". Эту территорию можно считать прототипом самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

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