У мережі поширили відео, де росіянка прийшла проводжати своїх двох синів в армію. Жінка радо усміхалася на камеру та запевнила, що її переповнює відчуття гордості, пише 24 канал.

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Радощі та відчуття гордості: як росіянка відправляє синів на війну в Україну

Росіянка наголосила, що прийшла проводжати своїх двох синів, яких одночасно мобілізували. Вона зізналася, що її переповнюють лише позитивні емоції. Складно сказати, чим керуються російські матері в цей момент.

Сім'ям загиблих в Україні російських військових обіцяють подарувати нову "Ладу". Можливо, росіянка задумалася тоді про новеньке авто. Тим більше, що вона отримає відразу дві "Лади". Звісно, що для цього і синів народити не шкода.

Росіянка радо проводжає своїх синів на війну в Україну: відео

Мобілізація в Росії триває

28 вересня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Він запевнив його, що нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують. За його словами, 13 тисяч солдатів добровільно погодилися піти на війну в Україну.

Однак схоже, що це не кінець, а лише початок. Російським чоловікам вже почали приходити повістки з датами 2023 року. У Кремлі готуються до того, щоб знову відправляти чоловіків на війну. Російські видання пишуть, що після "емоційного розвантаження населення" під час новорічних свят у Кремлі розпочнуть нову мобілізацію.

Також росіянам байдуже, кого саме мобілізувати, людей "виловлюють" на підприємствах та відправляють у військові частини. До прикладу, співробітників алтайського заводу "Сибенергомаш" мобілізували, попри бронь. Їх вже понад місяць тримають в Омську, а незабаром можуть відправити вбивати українців.

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